Caso Delmastro | l’equivoco svanisce emerge il legame con il clan

Le indagini sulla società Le 5 Forchette hanno portato all’identificazione di infiltrazioni finanziarie e di collegamenti con il clan senese a Roma. Il procuratore ha confermato i legami tra un funzionario e il clan, mentre le verifiche sulla posizione di un ex parlamentare hanno chiarito alcuni equivoci. In parallelo, le attività investigative hanno approfondito i rapporti tra gli interessi economici e le reti criminali coinvolte.