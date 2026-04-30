Caso Delmastro | l’equivoco svanisce emerge il legame con il clan
Le indagini sulla società Le 5 Forchette hanno portato all’identificazione di infiltrazioni finanziarie e di collegamenti con il clan senese a Roma. Il procuratore ha confermato i legami tra un funzionario e il clan, mentre le verifiche sulla posizione di un ex parlamentare hanno chiarito alcuni equivoci. In parallelo, le attività investigative hanno approfondito i rapporti tra gli interessi economici e le reti criminali coinvolte.
? Cosa sapere Il procuratore Lo Voi conferma legami tra Delmastro e il clan Senese a Roma.. Le indagini sulla società Le 5 Forchette rivelano infiltrazioni finanziarie tramite Mauro Caroccia.. Davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi ha rivelato come i primi accertamenti della Guardia di Finanza sulla società Le 5 Forchette srl abbiano inizialmente indotto gli inquirenti a sospettare un banale errore di omonimia tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. Il cuore del procedimento investigativo risiede nei legami societari che uniscono l’ex esponente delle istituzioni a un uomo considerato dagli inquirenti una figura chiave nel riciclaggio dei capitali appartenenti al clan Senese.🔗 Leggi su Ameve.eu
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