Durante un incontro avvenuto nel 2023 al Bar del Tennis, sono emersi collegamenti tra un imprenditore chiamato Saladino e Quacivi, nel settore della cybersecurity. Nei verbali si fa riferimento a Saladino, ma non sono stati forniti dettagli su la sua identità o ruolo. La conversazione si è concentrata su aspetti legati alle attività di Quacivi, senza ulteriori approfondimenti pubblici sulla natura di tali legami o sulle conseguenze legali.

? Domande chiave Chi è l'imprenditore Saladino e perché è citato nei verbali?. Cosa è successo durante l'incontro al Bar del Tennis nel 2023?. Come influiscono i legami con Sogei sulla sicurezza nazionale?. Perché le dichiarazioni di Iorio mettono in dubbio la nomina di Quacivi?.? In Breve Paolino Iorio ha fornito dettagli su orientamenti politici in verbali della procura di Roma.. Incontro tra Quacivi e Saladino avvenuto nel 2023 presso il Bar del Tennis.. Saladino è titolare di Maticmind e coinvolto nell'inchiesta su Del Deo.. Dubbi sulla neutralità tecnologica per la gestione delle infrastrutture digitali nazionali.. La nomina di Quacivi a direttore dell’Agenzia della cybersicurezza nazionale solleva interrogativi dopo le rivelazioni contenute in un verbale della procura di Roma riguardanti il passato professionale del nuovo vertice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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