Il pilota di Ducati, Bagnaia, annuncia che a agosto diventerà padre. Sua moglie, Domizia, è in attesa di un bambino. La notizia viene comunicata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla data precisa. In griglia, altri piloti sono già padri, ma questa è la prima volta che Bagnaia condivide pubblicamente la sua futura paternità. La coppia non ha ancora rivelato il sesso del nascituro.

Ancora prima di cominciare con le gare una vittoria al Mugello c’è già. Una gran bella vittoria, di Pecco Bagnaia, di Pecco e Domizia: un bimbo, o una bimba, in arrivo, ad agosto. Bagnaia diventa papà. Per ora non ci sono annunci, solo sorrisi quando si tocca l’argomento con l’entourage. La gioia a mo’ di conferma. Pecco Bagnaia che su questo circuito ha vinto tre volte, di fila, tra 2022 e 2024, con anche due successi nelle Sprint. E del quale detiene il record sul giro in gara: 1’45”770, stabilito nell’edizione del 2024. Domani in gara parte dalla seconda fila, col sesto tempo, a 561 millesimi dalla pole del suo amico, e futuro compagno di squadra in Aprilia, Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bagnaia, è il GP d'Italia della felicità: ad agosto diventerà padre

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