Bezzecchi show ad Austin vittoria nel GP USA e doppietta Aprilia | Martin secondo Bagnaia solo 9°

Durante il Gran Premio delle Americhe di MotoGP, il pilota italiano si è imposto con una vittoria. Sul circuito di Austin, il secondo posto è stato conquistato dal pilota che corre con una moto Aprilia, mentre il terzo è stato ottenuto dal pilota che corre con un'altra marca. Il pilota che ha concluso in nona posizione è un italiano.

Marco Bezzecchi vince il Gp delle Americhe di MotoGP. Sul circuito di Austin è lui a trionfare davanti a Jorge Martin che si piazza in seconda posizione e Acosta che invece chiude terzo. Doppietta Aprilia negli USA. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati MotoGP, GP delle Americhe: Di Giannantonio in pole position ad Austin con record del circuito. Bezzecchi secondo, Bagnaia quartoIl pilota romano su Ducati Pertamina firma il crono di 2’00"136 e si prende la prima casella per la seconda volta consecutiva. MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bezzecchi show Temi più discussi: Cos'era quel pezzo volato via dall'Aprilia? Bezzecchi risponde così; MotoGP™ GearUP: le anticipazioni sul Gran Premio Red Bull degli Stati Uniti; Marco Bezzecchi penalizzato nel GP degli USA: cos’è successo ad Austin, i motivi della retrocessione e la nuova griglia; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto. MotoGP Austin diretta LIVE: Bezzecchi in fuga da Acosta, Diggia e Bagnaia a caccia del podioIl racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di dome ... sport.virgilio.it MotoGP, Bezzecchi chiude il warm up ad Austin davanti a Marquez e Di GiannantonioMotoGP: Marco porta l'Aprilia in vetta, Bastianini è 4° davanti ad un ottimo Toprak. Bagnaia segna il 7° tempo davanti a Marini, mentre Acosta cade in un punto veloce ma per fortuna si rialza senza pr ... gpone.com Bezzecchi show: vittoria e Mondiale! #bezzecchi #aprilia #motogp - facebook.com facebook Bezzecchi, caduta e ritiro nella Sprint ad Austin. FOTO-VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Bezzecchi x.com