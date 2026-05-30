Il film si conclude con immagini che suggeriscono un ciclo infinito e una sensazione di smarrimento. La scena finale mostra un ambiente che si ripete, senza una chiara via d’uscita, accompagnata da suoni ripetitivi e immagini sfocate. La narrazione visiva lascia intendere un senso di intrappolamento, senza risposte definitive. L’autore ha lasciato spazio alle interpretazioni, senza fornire spiegazioni precise sulle sue intenzioni.

Cosa avrà voluto dire Kane Parsons alla fine del suo film? Proviamo a dare una spiegazione lasciando tuttavia aperta la porta della libera interpretazione. L'articolo contiene spoiler! Tutto nasce nel 2022. Uno strano video di pochi minuti inquieta il web. Corridoi senza senso, spazi vuoti, luci al neon. È The Backrooms, corto di un allora sedicenne Kane Parsons, liberamente tratto dalla leggenda metropolitana delle backrooms, che ha dato adito a tante storie creepypasta. Il corto, ha subito catturato l'attenzione di A24, affidando il progetto allo stesso Parsons, con sceneggiatura firmata da da Will Soodik. Ora, se siete qui è perché avete visto il film e, magari, non c'avete capito granché del finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Backrooms, il finale spiegato: e se fosse un'allegoria dello scrolling social?

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BACKROOMS | Trailer Italiano Ufficiale HD

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Le statistiche di PostTrak di giovedì per 'Backrooms': 52% di raccomandazioni certe e 3 stelle, con un 67% di feedback positivi. 60% maschi, un enorme 43% era nella fascia demografica 18-24, e il 76% era 18-34. Solo il 12% aveva 35 anni o più. reddit

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