Il Corriere dello Sport, attraverso un articolo di Edmondo Pinna, ripercorre le fasi decisive che hanno portato alla decisione di Gianluca Rocchi di autosospendersi dal ruolo di designatore arbitrale per le serie A e B. Viene descritto come, secondo fonti vicine alla situazione, in assenza di questa scelta Rocchi avrebbe comunque presentato le proprie dimissioni. La ricostruzione si concentra sugli eventi e le tempistiche che hanno caratterizzato le ultime ore di gestione.

Il Corriere dello Sport, a firma di Edmondo Pinna, ricostruisce le ore convulse che hanno portato all’ autosospensione di Gianluca Rocchi dalla carica di designatore arbitrale di Serie A e B. E il quadro che ne emerge racconta un Comitato Nazionale dell’Aia attraversato da tensioni fortissime, dove l’autosospensione non è stata affatto una scelta scontata. Il Comitato Nazionale e il caso Affinito: “Momenti paradossali”. Pinna rivela un retroscena significativo. Se Rocchi non si fosse autosospeso, sarebbero arrivate dimissioni dall’interno. In particolare il vicepresidente Affinito era pronto a dimettersi nel caso in cui il designatore non avesse fatto un passo indietro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, il retroscena del Corriere dello Sport: “Se non si fosse autosospeso, sarebbero arrivate le dimissioni”

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