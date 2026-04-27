Recenti studi evidenziano come l’uso compulsivo dello smartphone possa creare dipendenza, analoga a quella da sostanze stupefacenti o alcol. Il meccanismo si basa sui processi neurobiologici, in cui il cervello ricerca ricompense rapide attraverso le notifiche e lo scrolling continuo. Questa dipendenza si manifesta con comportamenti che portano a un attaccamento crescente allo schermo, influenzando la quotidianità di molte persone.

Una volta si diventava dipendenti dalle sostanze psicotrope. Oggi si diventa dipendenti dallo smartphone. Eseguendo un sillogismo, ne deriva che lo smartphone agisce come una sostanza psicotropa. Infatti è vero e poi vedremo perché. Ma prima, breve parentesi. Cos’è il sillogismo? Il sillogismo è un ragionamento deduttivo teorizzato da Aristotele. Si esplica con tre proposizioni. Una premessa maggiore, una premessa minore e, assodate queste premesse, una conclusione deduttiva. Il più famoso esempio di sillogismo è il seguente: Tutti gli uomini sono mortali (questa è la premessa maggiore). Socrate è un uomo (questa è la premessa minore). Socrate è mortale (questa è la conclusione, caratterizzata dalla sua necessarietà appurata la verità delle premesse).🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopamina da notifiche o «scrolling». Se lo smartphone diventa una droga

One Second Away From Disaster | Phone Addiction While Driving

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