Parma | due docenti aggrediti da una baby gang

Due insegnanti sono stati vittime di un episodio di violenza nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. Secondo quanto riferito, un docente stava attraversando l'area quando è stato circondato da un gruppo di giovani, che successivamente lo hanno aggredito. La vicenda si è verificata in un orario diurne e non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare i coinvolti.

Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì, entrano in gioco le scene riprese in un video online dove si vedono risate, derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi, minacciando l’intervento delle forze dell’ordine. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza nell’area verde parmense, situata nelle vicinanze dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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