Tra Udine e Gorizia, alcune rapine commesse da minorenni sui treni regionali hanno portato alla denuncia di alcuni ragazzi. La Polizia ferroviaria ha condotto indagini che hanno portato all’individuazione dei responsabili, accusati di aver sottratto orologi e cuffie a coetanei durante i viaggi. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle operazioni e delle denunce senza fornire ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti.

Diversi minorenni denunciati per rapine in un’indagine condotta dalla Polizia di Stato tra le province di Udine e Gorizia. I giovani sono stati individuati e deferiti per aver commesso rapine a bordo di treni regionali, come reso noto dalle autorità. Le indagini della Polizia Ferroviaria Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dalla Polizia Ferroviaria di Udine dopo un primo episodio avvenuto il 26 febbraio scorso. In quell’occasione, sulla tratta Cormons-Udine, un giovane di 19 anni è stato vittima di una rapina: tre ragazzi lo hanno derubato di orologio e cuffie. L’intervento tempestivo di un poliziotto fuori servizio ha permesso di identificare subito due responsabili e di recuperare la refurtiva sottratta alla vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Udine e Gorizia, baby gang delle rapine sui treni regionali: rubavano orologi e cuffie ai coetanei

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