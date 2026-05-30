L’allenatore degli azzurri ha convocato quattro talenti in Germania, tra cui un osservatore del Borussia Dortmund. La scelta è stata influenzata da un ex calciatore infortunato, che ha fornito indicazioni sui giovani. I convocati sono stati selezionati tra i giocatori in ritiro nel paese tedesco, senza ulteriori dettagli sui nomi. La presenza dell’osservatore del club tedesco ha portato attenzione sulla fase di osservazione e scouting.

? Domande chiave Chi sono i quattro talenti convocati da Baldini dalla Germania?. Come ha fatto un ex calciatore infortunato a influenzare le scelte?. Perché il modello della Bundesliga è diventato fondamentale per gli Azzurri?. Quale segreto nasconde il legame tra l'osservatore e il Dortmund?.? In Breve Dario Scuderi ha subito un grave infortunio alla Youth League nel 2016.. L'osservatore del Dortmund ha segnalato Mane, Reggiani e Inacio per le azzurre.. Fabio Chiarodia milita attualmente nel Borussia Mönchengladbach.. Il modello Bundesliga favorisce la maturità tattica di quattro giovani talenti italiani.. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha convocato quattro talenti azzurri che oggi militano in Germania, tra cui tre giocatori del Borussia Dortmund e un elemento del Borussia Mönchengladbach. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurri in Germania: il legame tra Baldini e l’osservatore del Dortmund

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Roma sfida il Borussia Dortmund a Ferragosto: Gasperini vola in Germania per l’ultimo grande test prima del campionatoIl 15 agosto, la Roma giocherà un’amichevole contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

Bundesliga: Dortmund ko, il Bayern è campione di Germania con 4 giornate d'anticipoIl Bayern Monaco ha conquistato il titolo di campione di Germania nella stagione 2025-26, con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del...

Temi più discussi: Luca, Filippo, Samuele, Fabio: talento e speranze dei quattro azzurri di Germania; Gli Stati Uniti devono passare dai rigori per superare la Germania; Gli azzurri in gara oggi nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Dieci i team al via; I 30 azzurri selezionati da De Giorgi per la Volleyball Nations League.

Trasferte in Spagna, Germania, Paesi Bassi e Messico per gli azzurri del salto ostacoliGiovani in Austria nello CSIO di St. Margarethen È un fine settimana intenso, quello che attende gli azzurri del salto ostacoli in gara all’estero e in Italia in appuntamenti di avvicinamento all’at ... fise.it

Finisce il sogno dell'Italia U21: azzurrini battuti dalla Germania e da un arbitraggio non all'altezzaSe in campo ci sono Germania e Italia, inevitabilmente non mancano le emozioni per più di novanta minuti. La sfida di questa sera, valida per i quarti di finale degli Europei Under 21, ha rispettato ... tuttomercatoweb.com