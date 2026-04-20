Bundesliga | Dortmund ko il Bayern è campione di Germania con 4 giornate d' anticipo

Il Bayern Monaco ha conquistato il titolo di campione di Germania nella stagione 2025-26, con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La vittoria è arrivata dopo la sconfitta del Borussia Dortmund, che ha chiuso la stagione senza possibilità di recuperare il divario in classifica. La squadra di Monaco di Baviera ha ottenuto così il suo titolo numero 33, consolidando la propria posizione nel massimo campionato tedesco.

Monaco di Baviera (Germania) 20 aprile 2026 - Il Bayern Monaco è campione di Germania per la stagione 2025-26. La squadra bavarese conquista il Meisterschale per la trentacinquesima volta nella sua storia e in questo campionato lo fa con quattro giornate d'anticipo. Il successo sullo Stoccarda e il ko del Dortmund sul campo dell' Hoffenheim decretano la fine della corsa al titolo di Germania. Alle loro spalle invece divampa la lotta per la Champions League, con il Lipsia ora a un passo dalla qualificazione. Esordio amaro per Marie-Louise Eta, allenatrice dell' Union Berlino. L'esito delle partite del weekend. Il Bayern Monaco si laurea campione di Germania con quattro giornate di anticipo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: Dortmund ko, il Bayern è campione di Germania con 4 giornate d'anticipo Notizie correlate Bundesliga: Bayern Monaco 35 volte campione di GermaniaDopo un apparente svantaggio all’Allianz Arena, il Bayern Monaco domina lo Stoccarda con continuità e qualità tecnica, segnando tre gol in cinque... Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di GermaniaIl Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Borussia ko, il Bayern può essere campione di Germania già oggi; Passo falso del Borussia Dortmund, ko su rigore al 98': ora il Bayern Monaco è a un punto dalla Bundesliga; Borussia ko, Bayern può essere campione di Germania già domani; Hoffenheim - Borussia Dortmund in Diretta Streaming | DAZN IT. Bundesliga: Dortmund ko, il Bayern è campione di Germania con 4 giornate d'anticipoI bavaresi vincono contro lo Stoccarda, i gialloneri invece cadono con l'Hoffenheim, e la squadra di Kompany si laurea campione con 4 giornate di anticipo ... sport.quotidiano.net Bundesliga, Borussia Dortmund ko: Bayern Monaco a un passo dal titoloNuovo passo falso per il Borussia Dortmund, sconfitto 2-1 in trasferta dall’TSG Hoffenheim nella 30ª giornata di Bundesliga. Per i gialloneri si tratta della seconda sconfitta ... tuttojuve.com Jamal Musiala si è presentato ai microfoni della TV, durante la festa per il titolo della Bundesliga del Bayern. Il calciatore rispondendo a una domanda non ha compreso un’espressione usata dal giornalista che lo intervistava facebook Bayern Monaco, pappagallo portafortuna nei festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga #SkySport #SkyBundes x.com