Nel 2025, gli italiani hanno speso oltre 165 miliardi di euro in giochi d'azzardo, pari al 7,3% del Pil. La perdita complessiva per i giocatori è di circa 22 miliardi di euro. La somma giocata supera di molto i fondi destinati al Sistema sanitario nazionale, che sono stati di circa 138,6 miliardi. I dati sono stati raccolti dall'ultimo rapporto sul settore, evidenziando come lo Stato e i cittadini siano le parti più colpite da questa spesa.

Ammonta a 165,34 miliardi di euro. La cifra che gli italiani hanno bruciato nell’azzardo nel 2025, il 7,3% del Pil, più dei 138,6 miliardi del Fondo sanitario nazionale. 3.284 euro a testa per ogni maggiorenne. Il quarto Libro nero dell’azzardo, presentato il 27 maggio da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon, ha un sottotitolo che è già una tesi: “Lo Stato perdente”. A perdere sono in tre, e due lo ignorano. Le perdite dei giocatori sfiorano i 22 miliardi, una manovra intera, il 2% dei redditi degli italiani, oltre il 4% nelle fasce più deboli. In un Paese dove i salari reali sono arretrati dell’ 8,9% in pochi anni, l’azzardo è quel che il report chiama “tassa sulla povertà”: cresce col bisogno, vende l’illusione di risolvere tutto in un colpo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Azzardo, 165 miliardi giocati e 22 di perdite per i giocatori: lo Stato e i cittadini sempre perdenti. I numeri dell’ultimo Report

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