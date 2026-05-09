Negli ultimi tempi, si registra un incremento massimo nelle spese legate all’azzardo, con un totale di 165 miliardi di euro destinati alle scommesse, cifra superiore alla spesa pubblica per la sanità. Diverse domande sorgono riguardo alle modalità con cui le applicazioni di scommesse influenzano la psicologia dei giocatori e al motivo per cui lo Stato consente ai concessionari di controllare il mercato.

? Domande chiave Come fanno le app di scommesse a manipolare la psicologia dei giocatori?. Perché lo Stato permette ai concessionari di vigilare sul proprio mercato?. Chi gestisce i 25 miliardi di euro del mercato illegale italiano?. Quanto incide davvero il gioco d'azzardo sulla spesa per la sanità?.? In Breve 18 milioni di scommettitori coinvolti con 1,5 milioni di giocatori patologici identificati.. Canale digitale al 61% del mercato con 16 milioni di account attivi online.. 147 clan criminali operativi in 16 regioni per un mercato nero da 25 miliardi.. Solo 7 euro trattenuti dallo Stato ogni 100 euro di scommesse totali.. Nel 2025 la raccolta complessiva derivante dalle scommesse in Italia ha raggiunto il record di 165 miliardi di euro, superando la spesa destinata alla sanità pubblica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzardo record: 165 miliardi spesi, più della sanità pubblica

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