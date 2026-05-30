avis toscana otto posti in provincia

PISTOIA Nuovo progetto di servizio civile regionale “Riscrivere la comunità: giovani per il dono” promosso da Avis Toscana: ci sono otto posti disponibili in provincia di Pistoia (Buggiano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Quarrata, Uzzano, Comunale Pistoia e Provinciale Pistoia). Tutte le informazioni sul bando, finanziato con risorse della Regione Toscana, sono disponibili sul sito di Avis. "Il servizio civile – spiega Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana – rappresenta una straordinaria occasione per i giovani che desiderano mettersi in gioco e contribuire concretamente al benessere della comunità. Attraverso questo percorso vogliamo offrire un’esperienza formativa e umana significativa, capace di trasmettere il valore del dono e rafforzare la consapevolezza del diritto alla salute come responsabilità collettiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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