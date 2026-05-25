Servizio civile otto posti con Avis tra Livorno e provincia | i requisiti e come fare domanda

Un'opportunità di crescita, formazione e solidarietà per otto giovani tra Livorno e provincia. È quella offerta dal nuovo progetto del Servizio civile regionale "RiSCRivere la comunità: giovani per il dono", promosso da Avis Toscana e finanziato tramite le risorse del Programma regionale del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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SERVIZIO CIVILE 2026: Bando per 65.000 posti! Come fare domanda e requisiti

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Servizio civile, otto posti con la Misericordia di Livorno: i requisiti e come fare domandaSono aperte le iscrizioni per il bando del Servizio Civile Universale con la Misericordia di Livorno.

Servizio civile con Avis Toscana: 9 posti disponibili in Provincia di PisaIn provincia di Pisa, nove giovani parteciperanno a un programma di servizio civile con Avis Toscana.

Temi più discussi: Servizio civile in procura ad Arezzo: 9 posti disponibili, domande entro il 10 giugno; Servizio civile, opportunità con Avis: otto posti tra Livorno e provincia; Servizio Civile Regionale: candidature aperte fino al 10 giugno per sette posti a Terranuova; SERVIZIO CIVILE: prorogato al 16 aprile il termine per presentare la domanda.

SAN CASCIANO - Comune di San Casciano, al via la selezione dei volontari del servizio civile regionale. Sono otto i giovani che saranno impiegati nel settore culturale legato alla biblioteca comunale e quello sociale per la SdS Fiorentina sud est. x.com

Otto posti per il Servizio Civile a Milano con il Progetto Arca, per il recupero dei senza dimora con problemi di dipendenzeC’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi. Si rivolge a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni interessati a un’esperienza di cittadinanza attiva al servizio della comunità e delle persone più ... quotidianosanita.it

Servizio Civile volontario. Messi otto posti a disposizione dall’Azienda Usl di ModenaL’offerta, nata nell’ambito del progetto Insieme per non essere fuori, si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni per svolgere attività presso i Centri di Salute Mentale distribuiti sul territorio. quotidianosanita.it