Blake Francis è stato ufficialmente annunciato come nuovo giocatore dell’Unicusano Avellino Basket. La società irpina ha deciso di rafforzare la squadra dopo aver comunicato l’infortunio di Federico Mussini, che aveva portato a un intervento di mercato. Francis si unisce al roster e porterà le sue capacità nel ruolo di guardia. La società ha reso noto l’accordo attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali.

Tempo di lettura: 3 minuti Blake Francis è un nuovo cestista dell’ Unicusano Avellino Basket. Come anticipato nelle scorse ore, la società irpina è tornata sul mercato dopo l’infortunio di Federico Mussini. E non solo. Francis ricopre il ruolo di play-guardia. Ha iniziato la stagione 20252026 con la maglia della Valtur Brindisi con cui ha disputato 23 partite di regular season realizzando 12.8 punti di media tirando con il 55.0% da due, il 31.0% da due, il 76.0% ai liberi e con 1.9 assist per gara. LA NOTA. “L’ Unicusano Avellino Basket rende noto di aver trovato l’accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Blake Francis.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blake Francis è un nuovo giocatore dell’Avellino Basket

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