Un autovelox sulla strada tra Fornola e il Ponte di Arcola è stato raddoppiato. La modifica prevede l’installazione di due dispositivi in punti diversi della tratta. La polizia municipale ha comunicato che l’obiettivo è migliorare il rispetto dei limiti di velocità e ridurre gli incidenti. La decisione ha suscitato proteste tra alcuni automobilisti, mentre altri hanno espresso approvazione. Nessuna variazione nelle sanzioni o nelle modalità di rilevamento sono state annunciate.

Arcola, 30 aprile 2026 – Velox potenziato ad Arcola: sale il mugugno ma la sicurezza prima di tutto. In molti si stanno lamentando perché il tutor sul tratto di strada da Fornola al Ponte di Arcola è stato modificato: passando hanno notato non più una, ma una doppia telecamera. “Ecco per fare cassa” hanno polemizzato alcuni, “Chissà quante multe arriveranno” hanno fatto eco altri, in tanti però sono soddisfatti di questa ulteriore misura, basta non superare i limiti di velocità, 50 chilometri orari, e si sta tutti tranquilli. Proprio su quel percorso ci sono stati cagionati i peggiori incidenti del territorio arcolano: un rettilineo, senza semafori per un lungo tratto; molti non tenevano d’occhio la velocità o sfrecciavano volutamente, soprattutto superata la cella del velox. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autovelox raddoppiato sulla strada che collega Fornola al Ponte di Arcola

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