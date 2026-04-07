Questa mattina, Teheran ha lanciato sette missili balistici contro l’Arabia Saudita, provocando una pioggia di detriti vicino a impianti energetici, che sono stati intercettati. Nel frattempo, il ponte di collegamento tra l’Arabia Saudita e il Bahrein è stato chiuso, in seguito alle minacce espresse da un rappresentante statunitense. La decisione di chiusura ha coinvolto le autorità di entrambi i paesi e si inserisce in un clima di tensione nella regione.

Questa mattina, Teheran ha lanciato sette missili balistici contro l’Arabia Saudita, che, secondo le autorità, hanno provocato una pioggia di detriti al suolo nei pressi di impianti energetici dopo essere stati intercettati. Il portavoce del Ministero della Difesa, il generale Turki al-Malki, ha dichiarato che i danni sono in fase di valutazione. Nel frattempo, l’Arabia Saudita ha annunciato la chiusura del King Fahd Causeway, un ponte che collega il Paese al regno insulare del Bahrein, a causa della minaccia di ulteriori attacchi iraniani contro la Provincia Orientale. Secondo alcune fonti, questo importante ponte che collega l’Arabia Saudita e il Bahrein è stato chiuso al traffico a tempo indeterminato per timore di attacchi da parte dell’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiuso il ponte che collega l’Arabia Saudita al Bahrein, dopo le minacce di Trump

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Buonasera qualcuno ha esperienze riguardanti il visto di transito in Arabia Saudita Ho un volo con scalo a Jeddah e vorremmo dormire in un hotel poco distante dall'aeroporto poiché saremo fermi 9 ore. Abbiamo provato a chiedere il visto tramite sito gove - facebook.com facebook

Positivo il viaggio della premier in Arabia Saudita e in Qatar, ma la realtà è che finché continueranno gli attacchi sconclusionati e illegittimi di Trump e Netanyahu non ci potrà essere una vera risoluzione alla crisi energetica. Meloni ha sempre vantato un rappo x.com