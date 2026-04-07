Chiuso il ponte che collega l’Arabia Saudita al Bahrein dopo le minacce di Trump

Da metropolitanmagazine.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Teheran ha lanciato sette missili balistici contro l’Arabia Saudita, provocando una pioggia di detriti vicino a impianti energetici, che sono stati intercettati. Nel frattempo, il ponte di collegamento tra l’Arabia Saudita e il Bahrein è stato chiuso, in seguito alle minacce espresse da un rappresentante statunitense. La decisione di chiusura ha coinvolto le autorità di entrambi i paesi e si inserisce in un clima di tensione nella regione.

Questa mattina, Teheran ha lanciato sette missili balistici contro l’Arabia Saudita, che, secondo le autorità, hanno provocato una pioggia di detriti al suolo nei pressi di impianti energetici dopo essere stati intercettati. Il portavoce del Ministero della Difesa, il generale Turki al-Malki, ha dichiarato che i danni sono in fase di valutazione. Nel frattempo, l’Arabia Saudita ha annunciato la chiusura del King Fahd Causeway, un ponte che collega il Paese al regno insulare del Bahrein, a causa della minaccia di ulteriori attacchi iraniani contro la Provincia Orientale. Secondo alcune fonti, questo importante ponte che collega l’Arabia Saudita e il Bahrein è stato chiuso al traffico a tempo indeterminato per timore di attacchi da parte dell’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chiuso il ponte che collega l8217arabia saudita al bahrein dopo le minacce di trump
© Metropolitanmagazine.it - Chiuso il ponte che collega l’Arabia Saudita al Bahrein, dopo le minacce di Trump

Leggi anche: Chiuso il ponte tra Arabia Saudita e Bahrein

F.1, cancellati i Gran Premi di Bahrein e Arabia SauditaAGI - I Gran Premi di Formula 1 del Bahrein e di Gedda, in Arabia Saudita, previsti per metà aprile, sono stati cancellati a causa della guerra in...

Temi più discussi: Medio oriente, media: Khamenei ricoverato in gravi condizioni; L’ultimo giorno di negoziati prima della scadenza dell’ultimatum; Razzo sulla base italiana Unifil in Libano. Sale a 40 il numero di Paesi nella coalizione per Hormuz. Hegseth caccia il capo di Stato maggiore dell'Esercito Usa; Guerra in Iran, aeroporti con poco carburante: Al momento nessuna emergenza.

arabia saudita chiuso il ponte cheChiuso il ponte che collega l’Arabia Saudita al Bahrein, dopo le minacce di TrumpQuesta mattina, Teheran ha lanciato sette missili balistici contro l’Arabia Saudita, che, secondo le ... msn.com

arabia saudita chiuso il ponte cheMedia, Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom in gravi condizioniNegoziatori pessimisti sulla possibilità che l’Iran ceda alla richiesta di Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza fissata dal presidente Usa, aprendo di fatti la strada ai bombard ... ilsole24ore.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.