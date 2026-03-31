A Brindisi, il presidente del consiglio comunale ha presentato una proposta ufficiale per intitolare a Renata Fonte una nuova strada che collega il quartiere Paradiso al Casale. La via, attualmente chiamata “Le Ville”, sarà aperta al traffico e porterà il nome dell’assessora di Nardo, uccisa 42 anni fa per aver difeso il parco di Porto Selvaggio.

La proposta è stata depositata dal presidente del consiglio comunale di Brindisi, Gabriele Antonino: "Un impegno concreto contro ogni forma di violazione della legge” “I recenti fatti di cronaca giudiziaria - prosegue il presidente del Consiglio -. dimostrano che la guardia non può essere abbassata e richiamano tristemente quel clima di condizionamento criminale che Renata Fonte scelse di sfidare apertamente. La lezione di Renata ci insegna che la tutela del bene comune richiede coraggio politico e coerenza morale”. BrindisiReport è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - "Si intitoli a Renata Fonte la nuova strada che collega il Paradiso al Casale"

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