Rimborsi ai pazienti nefropatici | arrivano gli accrediti 2025 ma restano ritardi e urgenze strutturali

Sono stati accreditati i rimborsi relativi al 2025 per i pazienti emodializzati e trapiantati. La notizia arriva dopo una protesta portata avanti dalla Fintred odv Chieti, che rappresenta i nefropatici trapiantati di rene e i donatori. Nonostante gli accrediti siano stati effettuati, permangono ritardi e problematiche legate alla gestione delle risorse e agli aspetti strutturali del settore.

Dopo la protesta di Fintred odv Chieti, la Asl ha erogato le quote relative all'anno scorso per i pazienti trapiantati e quelli che devono sottoporsi a emodialisi Sono arrivati i rimborsi del 2025 per i pazienti emodializzati e trapiantati, dopo la protesta della Fintred odv Chieti (Federazione italiana nefropatici trapiantati di rene e donatori). Lo rende noto la stessa associazione, spiegando che, nella giornata di giovedì 2 aprile, sono arrivati gli accrediti ancora in sospeso relativi agli ultimi quattro mesi del 2025 da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti. Si tratta di rimborsi destinati ai pazienti trapiantati e a quelli che devono sottoporsi alla emodialisi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Dazi USA: +10% su UE, ma rimborsi restano un incuboUn cambiamento giuridico che lascia i dazi invariati Da oggi, i nuovi dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump entrano in vigore,... Cresce il numero di imprese agricole guidate da donne: l'Abruzzo supera la media nazionale, ma restano barriere strutturaliCresce il numero di donne alla guida di imprese agricole e con ruoli di responsabilità. Argomenti più discussi: I pazienti emodializzati e trapiantati aspettano da 7 mesi i rimborsi garantiti da una legge regionale: la protesta di Fintred odv; I pazienti emodializzati e trapiantati aspettano da 7 mesi i rimborsi garantiti da una legge regionale | la protesta di Fintred odv. Formaggio amico dei reni, un brevetto italiano restituisce gusto ai pazienti nefropaticiNasce dalla pratica clinica con i neonati una tecnologia che permette di catturare il fosforo presente nei latticini e renderlo meno assimilabile. In questo ... repubblica.it Pazienti nefropatici, digitalizzazione per fornitura alimentiL'Usl della Valle d'Aosta sta completando la digitalizzazione della fornitura di alimenti per pazienti nefropatici: il 20 gennaio tutti gli assistiti con un piano terapeutico in corso di validità, ... ansa.it Un intrigo di finanza opaca, rimborsi elettorali e investimenti dubbiosi che hanno portato a scandali giudiziari e politici. facebook Netflix annuncia il ricorso sui rimborsi: come aderire alla class action se la società decide di non pagare x.com