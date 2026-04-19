Il tribunale di Forlì ha stabilito di mettere in vendita all’asta un terreno di oltre sei ettari e mezzo, precedentemente destinato alla realizzazione delle Terme di Valverde. La vendita riguarda l’area specifica su cui si era ipotizzato di costruire la struttura termale, ma al momento non sono stati avviati lavori. La procedura si svolgerà attraverso un’asta pubblica, aperta a tutte le offerte.

Torna nuovamente all’asta l’area sulla quale sarebbero dovute sorgere le Terme di Valverde. Il tribunale di Forlì ha infatti deciso di vendere al miglior offerente il terreno di oltre sei ettari e mezzo (per la precisione 65.525 metri quadrati), della società Parco Levante. Siamo in una zona ad alta valenza turistica, situata fra il confine sud del Parco di Levante nel quartiere Boschetto, e l’inizio di Valverde. Il terreno è delimitato da viale dei Mille che è la parallela del lungomare viale Carducci, via Dante Alighieri e lo svincolo con la Statale Adriatica. La zona in base al Piano urbanistico generale approvato in consiglio comunale il 13 ottobre 2022, è classificata come di ’agricoltura urbana’ ed è un’area trasformabile mediante accordo operativo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna all’asta il terreno per le Terme di Valverde

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