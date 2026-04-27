Slalom di Gambarie | Venanzio trionfa con la sua Nova Proto Honda

Salvatore Venanzio ha conquistato la vittoria allo slalom di Gambarie, una gara che si svolge nell’Aspromonte. Il pilota ha gareggiato con una vettura Nova Proto Honda, ottenendo il miglior tempo tra i partecipanti. La competizione ha coinvolto diversi concorrenti provenienti da varie regioni, con una sfida che si è svolta su un percorso impegnativo. La gara si è conclusa con il trionfo di Venanzio, che ha ottenuto il risultato più rapido.

? Cosa sapere Salvatore Venanzio vince lo Slalom di Gambarie nell'Aspromonte con la Nova Proto Honda.. La vittoria apre la prima tappa del Campionato Nazionale Slalom con Piloti per Passione.. Salvatore Venanzio conquista il trono dello Slalom di Gambarie guidando la sua imponente Nova Proto Honda, sconfiggendo i rivali in una giornata dominata da un clima quasi estivo nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il pilota sorrentino ha finalmente trovato la strada della vittoria dopo aver dovuto fare i conti con le avversità meteorologiche che avevano compromesso le sue prestazioni nelle precedenti edizioni del 2024 e del 2025. In questa terza partecipazione alla sfida calabrese, caratterizzata da un tracciato ampio e molto veloce, Venanzio è riuscito a sfruttare appieno il potenziale tecnico della propria vettura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Slalom di Gambarie: Venanzio trionfa con la sua Nova Proto Honda Notizie correlate Automobilismo, Venanzio sale sul podio e conquista il trono dello Slalom di GambarieSalvatore Venanzio ama particolarmente la sfida a birilli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, che però gli aveva riservato grande sfortuna nelle due... Slalom a Gambarie: sfida di velocità tra tecnica e sostenibilitàLa scuderia Piloti per Passione ha ufficializzato l’apertura delle iscrizioni per la sfida di velocità che si terrà il 25 e il 26 aprile a Gambarie,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salvatore Venanzio primo allo Slalom Gambarie; Cannizzaro Sindaco: Il Centrodestra lancia la sfida per Reggio; Slalom di Gambarie, tutti i risultati ed i vincitori | DETTAGLI. A Salvatore Venanzio trono dello slalom di GambarieVenanzio ama particolarmente la sfida a birilli del Parco Nazionale dell’Aspromonte, che però gli aveva riservato grande sfortuna nelle due precedenti edizioni ... ilmetropolitano.it Salvatore Venanzio primo allo Slalom GambarieSalvatore Venanzio, su Nova Proto NP03 2000 Honda, vince la decima edizione dello Slalom Gambarie, prova valida per il Campionato Nazionale Slalom. Il pilota di Sorrento si impone con il tempo di 2’10 ... sorrentopress.it Slalom di Gambarie 2026, grandi nomi sul podio e spettacolo eccezionale in Aspromonte - facebook.com facebook #Cronaca SALVATORE VENANZIO VINCE LO SLALOM DI GAMBARIE x.com