Melfi nuovi tagli Stellantis | 425 operai tra incertezza e protesta

Nelle scorse settimane si sono verificati nuovi tagli di personale presso uno stabilimento automobilistico nella zona di Melfi, coinvolgendo 425 lavoratori. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione tra i dipendenti, che hanno organizzato proteste e manifestazioni di protesta. Nel frattempo, si attendono dettagli sull’Investor Day programmato per il 21 maggio, durante il quale verranno presentati i piani futuri dell’azienda. Il nuovo piano strategico dell’azienda potrebbe avere ripercussioni sul territorio lucano, ma ancora non sono stati diffusi dettagli ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa prevede l'Investor Day del 21 maggio per il futuro di Melfi?. Come influirà il nuovo piano strategico di Stellantis sul territorio lucano?. Perché i lavoratori temono che le strategie globali cancellino i loro sacrifici?. Chi garantirà la sussistenza delle famiglie dopo questi nuovi tagli al personale?.? In Breve 425 esuberi si aggiungono ai 500 registrati lo scorso anno nello stabilimento.. Lo storico sito produttivo di San Nicola di Melfi opera dal 1994.. L'amministratore delegato presenterà il piano strategico durante l'Investor Day del 21 maggio.. L'operaio Michele presidia lo stabilimento chiedendo garanzie occupazionali per il territorio lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melfi, nuovi tagli Stellantis: 425 operai tra incertezza e protesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis paga 425 operai per lasciare la fabbrica di Melfi. Da inizio anno oltre 1.000 uscite dai siti italianiAlla faccia della ripresa della produzione in Italia nel primo trimestre, Stellantis apre di nuovo il portafoglio per allontanare gli operai dalle... Melfi, nuove 425 uscite Stellantis: la Rete25Aprile attacca i sindacati? Punti chiave Come influenzeranno queste nuove uscite il futuro occupazionale del Vulture-melfese? Perché la Rete25Aprile accusa i vertici sindacali... Stellantis, nuovo modello a Mirafiori e partner a Cassino: le proposte Fiom a Filosa per il rilancio in ItaliaIl sindacato denuncia 12 mila posti persi in 5 anni e cassa integrazione per il 56% degli addetti in Italia. Chiesti investimenti, gigafactory e nuovi modelli alla vigilia del nuovo piano industriale ... milanofinanza.it Stellantis, la Fiom lancia l’allarme: Così gli stabilimenti italiani rischiano il collassoDa Mirafiori a Modena, il sindacato chiede nuovi modelli e investimenti urgenti: Maserati rischia di sparire ... giornalelavoce.it