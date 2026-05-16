Italia torna l’incubo cinese | Stellantis produrrà auto a Wuhan E Pechino si prende anche Ferretti

La Cina torna a essere protagonista nell’industria automobilistica italiana, con notizie che riguardano due aziende. Da un lato, Stellantis ha annunciato un accordo con un costruttore cinese per riprendere la produzione di veicoli a Wuhan, città chiave nel settore auto nel paese asiatico. Dall’altro, un’altra impresa italiana ha subito un’acquisizione da parte di società cinesi, che ha coinvolto anche il settore nautico. Questi sviluppi segnano un ritorno dell’interesse cinese nel mercato auto e in altri segmenti industriali italiani.

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