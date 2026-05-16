Italia torna l’incubo cinese | Stellantis produrrà auto a Wuhan E Pechino si prende anche Ferretti
La Cina torna a essere protagonista nell’industria automobilistica italiana, con notizie che riguardano due aziende. Da un lato, Stellantis ha annunciato un accordo con un costruttore cinese per riprendere la produzione di veicoli a Wuhan, città chiave nel settore auto nel paese asiatico. Dall’altro, un’altra impresa italiana ha subito un’acquisizione da parte di società cinesi, che ha coinvolto anche il settore nautico. Questi sviluppi segnano un ritorno dell’interesse cinese nel mercato auto e in altri segmenti industriali italiani.
Roma, 16 maggio 2026 - La Cina torna al centro dell’industria italiana, ma con due volti diversi. Da una parte c’è Stellantis, che prova a rilanciare la propria presenza nel primo mercato automobilistico mondiale stringendo un nuovo accordo con Dongfeng. Dall’altra c’è Ferretti, gioiello della nautica di lusso italiana, dove la partita sulla governance rafforza il peso dell’azionista cinese Weichai e riapre il tema del Golden power. In mezzo c’è il governo, che da un lato invita i costruttori cinesi a investire e produrre in Italia, dall’altro valuta se e come difendere asset sensibili. La svolta di Stellantis. Il nuovo accordo tra Stellantis e Dongfeng vale oltre 8 miliardi di yuan, circa un miliardo di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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