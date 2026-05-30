Auto esce di strada nel Mantovano | muore il 18enne Marcos Alejandro Carbonell Cruz
Un giovane di 18 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Alta Belvedere a Roverbella, nel Mantovano. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il ragazzo è deceduto sul luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.
L'incidente è avvenuto nella notte lungo la Strada Alta Belvedere a Roverbella, in provincia di Mantova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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