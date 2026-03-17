Incidente a Russi | auto esce di strada e si cappotta Muore una ottantenne

Nella mattinata di oggi, intorno alle 9, un'auto è uscita di strada sulla provinciale Piangipane a Russi e si è cappottata. Nell’incidente ha perso la vita un’ottantenne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Russi (Ravenna), 17 marzo 2026 – Tragico incidente nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo, intorno alle 9 sulla provinciale Piangipane. Una Ford Fiesta, condotta da una donna di 80 anni, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada, capottandosi. L’anziana viaggiava in direzione Russi quando ha perso il controllo della propria vettura che è uscita di strada, carambolando, all’altezza dell’incrocio con via Germana, terminando la corsa ruote all’aria in un campo. Sulla carreggiata non ci sono segni di frenata perciò tra le cause dell’incidente c’è un possibile malore della conducente dell’auto. L’anziana viaggiava sola e nessun’altra auto è stata coinvolta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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