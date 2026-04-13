Esce fuori strada con l'auto e muore annegato in un canale | recuperato il corpo di un uomo nel Pavese
Un uomo è deceduto questa mattina in provincia di Pavia dopo aver perso il controllo dell’auto e finito in un canale. L’incidente è avvenuto tra Vigevano e Mortara, vicino alla frazione Morsella. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato il corpo dell’uomo dall’acqua. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.
L'incidente è avvenuto questa mattina tra Vigevano e Mortara, poco lontano dalla frazione Morsella, in provincia di Pavia. A perdere la vita un uomo di 75 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna(Adnkronos) – Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente.
Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano.