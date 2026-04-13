Esce fuori strada con l'auto e muore annegato in un canale | recuperato il corpo di un uomo nel Pavese

Un uomo è deceduto questa mattina in provincia di Pavia dopo aver perso il controllo dell’auto e finito in un canale. L’incidente è avvenuto tra Vigevano e Mortara, vicino alla frazione Morsella. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno recuperato il corpo dell’uomo dall’acqua. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.