Gli autisti di due compagnie di trasporto hanno espresso timori riguardo al loro impiego. Secondo le loro dichiarazioni, il cambiamento in atto potrebbe mettere a rischio i posti di lavoro. Le preoccupazioni riguardano anche eventuali licenziamenti e incertezze sulla continuità del servizio. La situazione ha generato tensione tra i lavoratori, che chiedono chiarimenti sulle future decisioni aziendali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle aziende coinvolte.

Gli autisti di Autolinee Toscane e di Club sono preoccupati per il loro futuro occupazionale e logistico in vista dell’entrata in servizio dell’azienda Scia – Santini Viaggi (Consorzio di aziende sarde e Santini Viaggi di Castelnuovo), che si è aggiudicata il bando pubblico indetto dalla Provincia di Lucca per l’assegnazione del ‘Lotto debole’ o detto anche ’T2’, La nuova azienda si dovrà occupare della gestione dei servizi di TPL extraurbano nelle zone collinari e montane e riguarderà 83 linee ad oggi gestite da Autolinee Toscane e Club. "Il servizio – spiegano alcuni autisti – inizierà l’11 giugno e questo comporterà una riduzione dei turni nei depositi di Piazza al Serchio, Mologno e Fornoli, per un totale di 25 persone che si ritroveranno a dover essere ricollocate in altri depositi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autisti in ansia: "Il nostro futuro ora è a rischio"

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