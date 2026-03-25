Futuro Modric Milan gelato | ora è ansia rossonera

Il futuro di Luka Modric al Milan resta incerto, con il centrocampista ancora indeciso se proseguire la sua esperienza con il club nella prossima stagione. La decisione non è stata ancora comunicata ufficialmente, e il giocatore non ha dato indicazioni definitive sulla sua permanenza. La situazione tiene in sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club attende aggiornamenti.

Il futuro di Luka Modric al Milan appare in dubbio con il centrocampista rossonero che non avrebbe ancora deciso se restare o meno a Milanello per la prossima stagione. Milan preoccupato per il futuro di Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 1985, Luka Modric è diventato da subito un punto fermo del Milan di Massimiliano Allegri che non rinuncia mai al proprio centrocampista centrale, fondamentale per la buona stagione della squadra rossonera. Stando a quanto raccolto dal Mundo Deportivo, il futuro dell’ex Real Madrid sarebbe ancora tutto da scrivere con il giocatore che non sarebbe ancora certo di proseguire con la maglia rossonera. In casa Milan c’è speranza e fiducia al tempo stesso con il centrocampista che ha più volte sottolineato il suo legame alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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