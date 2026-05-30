L'evento di chiusura del ciclo di inaugurazioni dell'auditorium di Forlì ha visto una grande partecipazione, con tutti gli eventi iniziali sold out. La sala ha registrato il tutto esaurito durante il concerto di Mirko Casadei, che ha concluso la serie di appuntamenti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha attirato un pubblico numeroso, confermando l'interesse verso il nuovo spazio culturale.

Grande chiusura per il ciclo di eventi inaugurali del nuovo auditorium di Forlì, che si è concluso mercoledì con il concerto di Mirko Casadei e della sua orchestra, insieme all’ex prima viola della Scala di Milano Danilo Rossi, nell’ambito delle serate gratuite promosse dal Comune di Forlì in collaborazione con Cia-Conad. Dopo la cerimonia istituzionale di mercoledì 13 maggio con la performance musicale della nota cantautrice Malika Ayane, si sono alternati sul palco l’ Orchestra Filarmonica Italiana per le celebrazioni del centenario della scomparsa del grande tenore forlivese, Angelo Masini, e le note jazz del cantautore e pianista marchigiano Raphael Gualazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auditorium, gran finale. Tripudio in sala per Mirko Casadei. Tutti esauriti gli eventi inaugurali

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