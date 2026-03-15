Base italiana in Kuwait colpita da un drone iraniano non ci sono feriti ma un mezzo è stato distrutto

Una base italiana in Kuwait, Ali Al Salem, è stata raggiunta da un drone iraniano. L’attacco ha causato la distruzione di un veicolo, ma non ci sono stati feriti tra le persone presenti. La struttura, che ospita anche forze statunitensi, è stata colpita senza altri danni o conseguenze immediate. L’incidente si è verificato in un’area strategica nel Golfo.

La base di Ali Al Salem, in Kuwait, è stata colpita nella mattinata di domenica 15 marzo da un drone iraniano. La base ospita mezzi militari italiani e americani. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, l’attacco non ha provocato feriti. Un velivolo che si trovava in un capannone è stato distrutto. Drone contro la base italiana in Kuwait Il Capo di Stato Maggiore: “Nessun ferito nell’attacco” Pochi giorni fa un’altra base italiana colpita in Iraq Drone contro la base italiana in Kuwait Il mezzo distrutto è un velivolo a pilotaggio remoto che si trovava in uno dei capannoni della base militare di Ali Al Salem, in Kuwait. Si tratta di un mezzo utilizzato dalla Task Force Air italiana. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Base italiana in Kuwait colpita da un drone iraniano, non ci sono feriti ma un mezzo è stato distrutto Articoli correlati Leggi anche: Drone iraniano colpisce base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Tajani: «Nessun ferito, non ci facciamo intimorire» Drone contro base italiana in Kuwait: distrutto un velivolo. Il capo di Stato Maggiore Portolano: «Era indispensabile per le nostre operazioni»Un attacco con un drone ha colpito questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari statunitensi e italiani. Altri aggiornamenti su Base italiana Temi più discussi: Colpita dall’Iran Ali al Salem, dove sono schierati anche militari italiani. Ecco le caratteristiche della base; Attacco ad Erbil, le altre basi italiane a rischio: in Kuwait militari costretti per giorni nei bunker; Soldati italiani bloccati nel bunker in Kuwait: Allarmi continui, non possiamo uscire. Appello a Crosetto per evacuarli; Militari dislocati. L'Italia si sposta da Erbil, spinge per la de-escalation a Hormuz (di G. Ucciero). Drone colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un velivolo. Tajani: 'Le missioni continuano'Ad Ali Al Salem colpito un mezzo della Task force air. Portolano: 'Era indispensabile per le nostre operazioni'. I militari erano in sicurezza (ANSA) ... ansa.it Kuwait, drone contro base italiana: nessun ferito. Stato Maggiore: distrutto nostro mezzoLeggi su Sky TG24 l'articolo Kuwait, drone contro base italiana: nessun ferito. Stato Maggiore: distrutto nostro mezzo ... tg24.sky.it Attacco con drone a una base italiana in Kuwait, distrutto un nostro velivolo - https://shorturl.at/h1SnX facebook Kuwait, attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem: distrutto un nostro velivolo. Portolano: «Era indispensabile» x.com