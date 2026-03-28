Un attacco missilistico proveniente dall’Iran ha colpito una base aerea in Arabia Saudita, causando feriti tra i militari statunitensi presenti. L’attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, danneggiando anche almeno un velivolo. Due funzionari statunitensi hanno confermato i danni e le ferite tra le truppe americane coinvolte nell’incidente.

Diversi militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita L’attacco ha preso di mira la base aerea Prince Sultan, e almeno un velivolo è stato danneggiato, secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi. Le stesse fonti parlano di “almeno 10 feriti”, due sarebbero gravi, ma non considerati in pericolo di vita. Il raid avviene dopo che l’Iran ha avvertito che avrebbe imposto un “prezzo elevato” per gli attacchi contro i propri siti nucleari, avvenuti ieri. L’attacco di Teheran è stato condotto sia con missili che con droni, secondo Cbs News. Sono oltre 300 i militari americani rimasti feriti in azione in un mese di conflitto tra Stati Uniti e Iran, la maggior parte dei quali è già tornata in servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Missile iraniano su una base Usa in Arabia Saudita: militari feriti

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