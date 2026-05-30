Attacco alla Leonardo | vigile del fuoco condannato a 4 anni di carcere

Notizia in breve

Un vigile del fuoco è stato condannato a quattro anni di carcere per l’attacco alla Leonardo. La difesa ha evitato la condanna per terrorismo, concentrandosi su altre accuse. Gli altri due attivisti coinvolti hanno ricevuto pene diverse, ma non sono stati specificati i dettagli. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha analizzato le modalità dell’attacco e le responsabilità dei partecipanti. La motivazione della condanna si basa sulle prove raccolte durante il procedimento.