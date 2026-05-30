Attacco alla Leonardo | vigile del fuoco condannato a 4 anni di carcere
Un vigile del fuoco è stato condannato a quattro anni di carcere per l’attacco alla Leonardo. La difesa ha evitato la condanna per terrorismo, concentrandosi su altre accuse. Gli altri due attivisti coinvolti hanno ricevuto pene diverse, ma non sono stati specificati i dettagli. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha analizzato le modalità dell’attacco e le responsabilità dei partecipanti. La motivazione della condanna si basa sulle prove raccolte durante il procedimento.
? Punti chiave Come ha fatto la difesa a evitare la condanna per terrorismo?. Quali sono state le pene inflitte agli altri due attivisti coinvolti?. Perché il giudice ha escluso le implicazioni eversive nel caso Spera?. Cosa stabilisce questa sentenza sul confine tra protesta e attentato?.? In Breve Attacco avvenuto il 26 novembre 2022 presso la sede palermitana della multinazionale Leonardo.. Un secondo attivista condannato a 14 giorni di arresto per getto pericoloso di cose.. Terzo imputato accusato di istigazione a delinquere assolto perché il fatto non sussiste.. Difesa guidata dagli avvocati Giorgio Bisagna e Alessia Trenta per derubricazione del reato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Il peschereccio Sparviero affondato, arrestato (11 anni dopo) il comandante Coccia. Morirono in 4
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