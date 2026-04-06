Trappola tra le macerie | ferito Vigile del Fuoco a 23 anni

Domenica scorsa un giovane Vigile del Fuoco di 23 anni è rimasto ferito mentre lavorava tra le macerie della Cascina Oseline, durante le operazioni di bonifica di un'area interessata da un incendio. Durante le operazioni, il vigile è caduto accidentalmente tra i detriti ed è stato trasportato in ospedale. La dinamica dell'incidente sta ancora essendo ricostruita, ma si sa che si è verificato in circostanze accidentali.

Un Vigile del Fuoco di 23 anni è finito in ospedale domenica scorsa dopo una caduta accidentale tra i detriti della Cascina Oseline, durante le operazioni di bonifica dell’area colpita da un incendio. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di domenica, mentre i soccorritori lavoravano per mettere in sicurezza il sito. Il giovane operatori ha riportato una forte distorsione, che lo ha costretto al trasferimento immediato presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Il personale sanitario ha gestito l’ingresso del ragazzo in struttura assegnandogli il codice giallo, parametro che identifica uno stato di media gravità per le condizioni cliniche riscontrate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trappola tra le macerie: ferito Vigile del Fuoco a 23 anni Cade dall’autoscala durante un intervento: ferito vigile del fuocoTempo di lettura: < 1 minutoAttimi di paura a Benevento, dove un vigile del fuoco è rimasto ferito nel corso di un intervento di emergenza. Teatro Sannazaro, un vigile del fuoco al lavoro tra le fiamme del rogoLa Procura di Napoli ha avviato un’indagine sull’incendio che martedì mattina ha distrutto il Teatro Sannazaro di via Chiaia, a Napoli. Crolla una palazzina disabitata, si cerca un uomo tra le macerieTutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, sono impegnate senza sosta nell’area interessata dal crollo ... 98zero.com Drammatica fuga di gas, esplode un’abitazione: feriti sotto le macerie, l’intervento dei vigili del fuocoL'episodio si è verificato a tarda sera a San Felice Circeo. Lo scenario apparso ai soccorritori è apparso molto critico e grave ... tunews24.it