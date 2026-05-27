Il keniano primatista africano arriva a Cologna da vincitore dell’ultima Diamond League, a una settimana dal Golden Gala di Roma. Con lui Randazzo, Adcock, Besana, Anvarov e le stelle dei 100hs e del lungo. La finale dei 100 maschili alle 19:10. Diretta dalle 18:20 su Atletica Italiana TV Trieste si prepara ad accogliere uno degli sprinter più in forma del pianeta. Sabato 30 maggio 2026 l’impianto di atletica “G. Draghicchio” di Trieste (Cologna) ospita il 19° Triveneto Meeting Internazionale – Memorial Jack Benvenuti, manifestazione inserita nel calendario di World Athletics e European Athletics (Special Meeting: 5 gare) e nel circuito internazionale FIDAL. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - 19° Triveneto Meeting a Trieste il 30 maggio: Omanyala sfida Walaza e Cissé nei 100 metri in diretta su Atletica Italiana TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Campo Cologna i grandi nomi dell'atletica: al Triveneto Meeting ecco Omanyala e WalazaSabato 30 maggio si terrà sulla pista di Cologna di Trieste il “Triveneto Meeting Internazionale”, un evento che vedrà la partecipazione di atleti di...

Meeting di Savona, Dosso domina i 100 metri: Jacobs chiude in 10.01 ventoso – Le emozioni su Atletica Italiana TVDurante un meeting a Savona, Dosso ha vinto i 100 metri con un tempo che ha fatto parlare.

Si parla di: Il Meeting Città di Conegliano torna al Soldan con 15 gare in programma.

Dal successo in Diamond al Triveneto Meeting: Ferdinand Omanyala pronto a dare spettacolo nei 100!Trieste, martedì 26 maggio 2026 – Trieste si prepara ad accogliere uno degli sprinter attualmente più forti al mondo. Al Triveneto Meeting di sabato 30 maggio arriva il vincitore dei 100 metri dell’ul ... msn.com

Trieste, al Triveneto Meeting arriva Omanyala: a Cologna il vincitore di XiamenTRIESTE - Sabato 30 maggio il Triveneto Meeting di Trieste porterà sulla pista di Cologna uno dei nomi più attesi dell’atletica internazionale: nei 100 metri è annunciata la presenza di Ferdinand Oman ... nordest24.it