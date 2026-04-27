A Campo Cologna i grandi nomi dell' atletica | al Triveneto Meeting ecco Omanyala e Walaza

Sabato 30 maggio si terrà sulla pista di Cologna di Trieste il “Triveneto Meeting Internazionale”, un evento che vedrà la partecipazione di atleti di rilievo nel panorama dell’atletica leggera. Tra i nomi più attesi ci sono Omanyala e Walaza, pronti a sfidarsi in una giornata dedicata alle competizioni sportive di alto livello. La manifestazione si inserisce nel calendario regionale e rappresenta un momento di grande attenzione per gli appassionati della disciplina.

Il countdown è partito. Sabato 30 maggio è in programma sulla pista di Cologna di Trieste il “Triveneto Meeting Internazionale”. La riunione, organizzata dalla Polisportiva Triveneto, è inserita nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics, la federazione mondiale di atletica.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Atletica, il Continental Tour fa tappa in Africa. Omanyala e Thomas di scena a NairobiDopo la tappa inaugurale andata in scena a Melbourne lo scorso 28 marzo, il World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale... Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della LiberazioneArezzo, 27 aprile 2026 – Un oro e un bronzo per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting della Liberazione di Siena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cercasi gestore per Campo Cologna: pubblicato il bando, la gara scade a fine maggio; Prima Categoria/D, il punto: corsa playoff definita. Colpo di scena in fondo alla classifica; Tabellino partita Rapid Giulianova C7 vs Virtus Roseto C7. Cercasi gestore per Campo Cologna: pubblicato il bando, la gara scade a fine maggioIl Comune di Trieste ha diffuso la notizia attraverso una nota indirizzata agli organi di informazione. Ecco requisiti, società che possono partecipare e scadenza ... triesteprima.it Campo Cologna, due malviventi sorpresi a forzare auto in sosta: fermati grazie a un cittadino coraggiosoTentato furto su auto in sosta ieri sera, martedì 11 marzo, nel tardo pomeriggio, tra via dei Giaggioli e il parcheggio di Campo Cologna a Trieste. Due uomini sono stati sorpresi mentre cercavano di ... triestecafe.it Trieste Campo Cologna - 06/06/2025 - 27° Trofeo Val Rosandra - facebook.com facebook