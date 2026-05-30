A Parma, la Virtus Emilsander si è classificata terza tra le società regionali di atletica. La squadra ha ottenuto numerosi piazzamenti sul podio durante le varie gare, confermando la sua presenza nella Finale B. La squadra ha dimostrato un buon livello di competitività e partecipazione durante l’intera stagione. La classifica finale riflette i risultati ottenuti nelle diverse discipline e gare disputate nel corso dell’anno.

La Virtus Emilsider è arrivata terza nella classifica regionale di società a Parma. La squadra, che possiede già il biglietto per la Finale B, si è ben comportata raggiungendo spesso il podio nelle diverse gare. Tra i risultati da segnalare nei 100 metri l’esordio stagionale da applausi per lo junior Emanuele Tarozzi con il personale di 10“74 (terzo posto). Nei 200 la vittoria di Filippo Paganelli in 21“26; terzo posto per Marco Gianantoni in 21“45. Nella staffetta 4x400 il quartetto Gianantoni, Aliprandi, Tardito e Paganelli, grazie a una frazione finale esaltante di quest’ultimo, conquista l’oro in 3’16“61. Negli ostacoli Luca Aliprandi è bronzo sui 110hs in 15“28 e oro sui 400hs in 52“53. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica, la società torna con un pieno di medaglie. Virtus Emilsander brilla a Parma. Terza nella classifica regionale

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