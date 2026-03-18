Atletica | nel meeting indoor ’Ai Confini delle Marche’ vola nella gara riservata alle cadette Castagnari brilla nei 600 metri E sigla il nuovo record regionale

Durante il fine settimana si sono svolti il meeting indoor ’Ai Confini delle Marche’ e altri eventi, con atlete delle società Atletica Imola Sacmi Avis e Atletica Lugo protagoniste in diverse gare. Nella competizione dedicata alle cadette, un’atleta ha stabilito un nuovo record regionale nei 600 metri. La manifestazione ha visto ottimi risultati per le società coinvolte, che si sono distinte nelle rispettive discipline.

Esiti lusinghieri per l’ Atletica Imola Sacmi Avis e la gemellata Atletica Lugo nello scorso fine settimana. Al meeting indoor “Ai Confini delle Marche”, incontro tra rappresentative regionali Cadetti, Margherita Castagnari (nella foto la premiazione della gara) sale sul gradino più alto del podio nei 600 metri (1’35”12), nuovo record regionale Cadette, quarta prestazione italiana di tutti i tempi nei 600 metri indoor. Nei tremila metri di marcia, Giulio Morini è quarto (14’23”48), nuovo primato personale. Nel salto in alto, Ilya Oleynichenko, arriva la quinta posizione che supera l’asticella a 1,76 metri. L’Emilia-Romagna chiude al secondo posto nella classifica combinata maschile e femminile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica: nel meeting indoor ’Ai Confini delle Marche’ vola nella gara riservata alle cadette. Castagnari brilla nei 600 metri . E sigla il nuovo record regionale Articoli correlati Sofia Fiorini sigla un nuovo record nazionale nei 3.000 metri indoor di marciaArezzo, 4 marzo 2026 – Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3. Atletica. Titolo regionale indoor per Alvisi. Per lei 7’’57 nei 60 metriOttimi risultati e per gli atleti delle tre società della provincia di Ravenna ai campionati Regionali Assoluti e Promesse indoor, tenuti nel fine... Aggiornamenti e notizie su Atletica nel meeting indoor 'Ai Confini... Temi più discussi: Castagnari da record nei 600 indoor, Atletica Imola protagonista anche nel cross; Duplantis l'ha rifatto ancora: nuovo record del mondo!; Meeting di Parigi 2026: Mondo Duplantis in gara all'atletica al Stade Charléty; Mondiali indoor atletica 2026: gli italiani nelle prime 10 posizioni nelle liste stagionali. Dosso, Fabbri e Furlani volano. Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streamingAndy Diaz sarà una delle punte di diamante dell'Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 ... oasport.it Mondiali indoor atletica 2026: le stelle della manifestazione. Da Duplantis a Thompson, da Mahuchikh a Rojas: che parataAi Mondiali Indoor 2026, che andranno in scena nel weekend del 20-22 marzo a Torun (Polonia), parteciperanno 674 atleti in rappresentanza di 118 Nazioni. oasport.it Spazio Napoli. . Lo Stadio Maradona va verso il restyling con la rimozione della pista d'atletica, come annunciato a più riprese da diversi membri del Comune di Napoli Non è d'accordo con questa misura, però, @francescogabriele.napoli, presidente del Pol - facebook.com facebook Atletica, su Sky i Mondiali Indoor al via questo weekend e gli Europei di questa estate #SkySport x.com