Taekwondo il Team Smiraglia brilla a Riccione | 22 medaglie e terzo posto nella classifica a squadre

Il Team Smiraglia ha partecipato a una competizione a Riccione, ottenendo 22 medaglie e piazzandosi al terzo posto nella classifica a squadre. Dopo aver ottenuto due titoli italiani cadetti a Busto Arsizio, con Aurora Capozzi e Mattia Frascaria, il team foggiano ha proseguito la sua serie di successi in questa manifestazione. La partecipazione ha coinvolto diversi atleti e ha portato a un risultato complessivo di rilievo.

Un altro appuntamento importante centrato dal Team Smiraglia. Dopo i recenti successi al Campionato Italiano Cadetti a Busto Arsizio, dove due settimane fa Aurora Capozzi e Mattia Frascaria hanno conquistato il tricolore, il team foggiano ha firmato un altro prestigioso risultato. Nella cornice.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Taekwondo, il team Smiraglia conquista il podio al Torneo Dicearchia: è 1° su 77 società Chimera Nuoto brilla al ChiantiSwim: terzo posto e 46 medaglie. Ottimi risultati anche dagli EsordientiUn bottino di quarantasei medaglie e un prestigioso terzo posto nella classifica generale per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Taekwondo: l'arte delle arti marziali con cui il Team Smiraglia fa crescere i giovani portandoli al successo; Foggia torna Fuori Squadro con Gianfranco Brescia mettendo a tavola il meglio della cucina della Capitanata; Meloni riesce a dire no anche al criminale Netanyahu; Università, borse di studio Ardsu al 100 per cento. Campionato interregionale «kids-children-beginners», Foggia trionfaIl Team Smiraglia archivia la manifestazione col terzo posto frutto di 11 podi e 4 ori: «Per noi è un miracolo» I più piccini (nati dal 2011 al 2016) del Centro Taekwondo Foggia Team Smiraglia sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it GRANDE SUCCESSO DEL TEAM SMIRAGLIA AI CAMPIONATI ITALIANI DI TAEKWONDO! Vogliamo ringraziare i genitori per la loro preziosa collaborazione e supporto in campo gara, senza di loro non sarebbe stato possibile! Un grande applauso ai no - facebook.com facebook