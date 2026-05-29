Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si attesta a 73 punti base, stabile rispetto alla giornata precedente. Nelle ultime aste di fine maggio sono stati collocati oltre 25 miliardi di euro. I mercati obbligazionari continuano a mostrare segnali di stabilità, in un periodo caratterizzato da una lunga fase di calma. Nessun movimento significativo si registra in questa fase, con i rendimenti che rimangono sostanzialmente invariati.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto di fatto stabile a 73 punti base, confermando uno dei periodi di calma più lunghi sui mercati obbligazionari dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Da quasi una settimana, rendimenti e differenziali dei titoli di Stato europei rimangono fermi, in attesa di sviluppi concreti. Nemmeno le promesse di aumenti dei tassi di interesse a giugno da parte dei falchi della Bce o gli annunci di Iran e Usa su un avvicinamento a un accordo hanno smosso i mercati, che sembrano essersi abituati alla costante instabilità geopolitica ed economica che ha caratterizzato gli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 73 punti base, oltre 25 miliardi di euro dalle aste di fine maggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spread a 69 punti: lItalia può risparmiare 17 miliardi Lanalisi Unimpresa che cambia lo scenario

Notizie e thread social correlati

Spread Btp-Bund a 96 punti base, raccolti oltre 21 miliardi nelle aste di fine meseLunedì 30 marzo lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato una lieve diminuzione rispetto alla chiusura di venerdì 27 marzo,...

Spread Btp-Bund a 75 punti, dalle aste 17,5 miliardi di euro: i rendimentiLo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si aggira attorno ai 75 punti base all'apertura del 14 maggio, lo stesso livello registrato...

Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund sale a 71 punti, rendimenti in rialzo; *** BTp: spread con Bund chiude a 73 punti base, rendimento decennale sale a 3,71%; Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 70 punti, crollano i rendimenti; *BOND: spread Btp/Bund chiude a 72,224 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 71 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,67% #ANSA x.com

Aumenta lo spread Btp-Bund a 71,8 punti, rendimento italiano al 3,67%Lo spread Btp-Bund chiude a 71,8 punti base, in rialzo rispetto all’apertura, con il rendimento del Btp al 3,67% ... it.blastingnews.com

Spread Btp-Bund a 74 punti base, oggi l’asta di Btp e CCTeuNelle prime ore della mattinata lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile. Nuovo giorno di aste per Btp di fine mese ... quifinanza.it