Le nuove aste Bot e Btp di fine aprile rendimenti e calendario completo

A fine aprile, il calendario delle aste di titoli di Stato italiani si arricchisce di numerosi appuntamenti con emissioni di Bot, Btp e Btp indicizzati all’inflazione europea. In questo periodo, gli investitori avranno a disposizione diversi strumenti finanziari con scadenze e rendimento variabile, tra cui le aste dedicate ai titoli a breve e lungo termine. Le operazioni sono programmate in varie date nel corso del mese, offrendo opportunità di investimento e di monitoraggio del mercato.

Tra Bot, Btp e Btp indicizzati all’inflazione europea aprile 2026 è un mese denso di appuntamenti per chi è interessato ai titoli di Stato italiani. Di seguito si riporta il calendario delle aste di aprile 2026, con il recap degli appuntamenti passati e le opportunità in arrivo. Si ricorda che il contesto globale che è segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz sta già influenzando mercati, energia e inflazione. E questo, inevitabilmente, si riflette anche sui rendimenti dei titoli di Stato. Di seguito vedremo calendario, differenze tra titolo di Stato e indicazioni su chi potrebbe teoricamente avere un vantaggio e chi no.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le nuove aste Bot e Btp di fine aprile, rendimenti e calendario completo Leggi anche: Nuove emissioni di aste Bot dal 9 aprile, calendario e rendimenti Bot e Btp, calendario delle aste di febbraio: a chi conviene investireDopo la chiusura della tornata di aste di gennaio, l’attenzione degli investitori si sposta ora sul nuovo calendario delle emissioni di Titoli...