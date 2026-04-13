Le nuove aste Bot e Btp di fine aprile rendimenti e calendario completo

Da quifinanza.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine aprile, il calendario delle aste di titoli di Stato italiani si arricchisce di numerosi appuntamenti con emissioni di Bot, Btp e Btp indicizzati all’inflazione europea. In questo periodo, gli investitori avranno a disposizione diversi strumenti finanziari con scadenze e rendimento variabile, tra cui le aste dedicate ai titoli a breve e lungo termine. Le operazioni sono programmate in varie date nel corso del mese, offrendo opportunità di investimento e di monitoraggio del mercato.

Tra Bot, Btp e Btp indicizzati all’inflazione europea aprile 2026 è un mese denso di appuntamenti per chi è interessato ai titoli di Stato italiani. Di seguito si riporta il calendario delle aste di aprile 2026, con il recap degli appuntamenti passati e le opportunità in arrivo. Si ricorda che il contesto globale che è segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz sta già influenzando mercati, energia e inflazione. E questo, inevitabilmente, si riflette anche sui rendimenti dei titoli di Stato. Di seguito vedremo calendario, differenze tra titolo di Stato e indicazioni su chi potrebbe teoricamente avere un vantaggio e chi no.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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