Offerta fuori mercato | l’Inter non può più competere

L’Inter si trova in una situazione difficile legata a un’offerta considerata fuori mercato, che impedisce al club di continuare a competere nel campionato italiano. La decisione di allontanarsi dall’Italia è stata già presa, e la possibilità di acquistare giocatori italiani sembra ormai esclusa. La situazione riguarda un’operazione che non può più essere portata avanti all’interno delle regole di mercato vigenti.

di Bruno De Santis Per l’Inter non c’è niente da fare, l’offerta fuori mercato lo porta lontano dall’Italia: la decisione è già stata presa Si fa presto a dire di comprare italiano. Dopo l’esclusione dell’Italia dai Mondiali, il leitmotiv è sempre lo stesso: in Serie A mancano italiano e si dovrebbe dare più spazio ai giovani del nostro paese. Facile a dirsi, meno a farsi, soprattutto quando si vuole andare a comprare direttamente in Serie A. È qui che arrivano i problemi, perché i prezzi lievitano e riuscire a trovare un accordo con una diretta concorrente è più complicato di quando si pensi. Un esempio? Quello che sta succedendo con Marco Palestra, ricercato da tutte le big italiane, ma anche da quelle straniere.🔗 Leggi su Internews24.com

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SVOLTA DI MERCATO! L’INTER CHIUDE UN NUOVO ACCORDO! NOTIZIE INTER MILAN

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