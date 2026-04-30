Recentemente, si è parlato di un caso che coinvolge un ex consigliere regionale e la concessione di una grazia da parte del capo dello Stato. La vicenda ha suscitato reazioni di carattere pubblico e mediatico, con molte persone che ritengono che questa decisione possa aver influenzato l'immagine delle istituzioni. La questione ha acceso un dibattito sulla trasparenza e le modalità con cui vengono prese queste decisioni, senza che siano ancora state fornite tutte le spiegazioni ufficiali.

Quando la grazia diviene una disgrazia di Stato. Nicole Minetti, simbolo tra i più plasticamente eclatanti della degenerazione etica e politica dell’epopea berlusconiana, è stata condannata in via definitiva per favoreggiamento alla prostituzione e come ogni cittadino dovrebbe vedere la pena eseguita. Mercificazione di tutto, corpo compreso, consumismo universale, liberismo senza freni, affarismo ad ogni livello, baratro morale, tutti elementi che avrebbero dovuto consegnare alla storia Silvio Berlusconi con oggettività e non attivare invece un inqualificabile percorso di beatificazione laica al quale abbiamo dovuto assistere. Tutto questo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Nicole Minetti, i più ritengono che il capo dello Stato sia stato tratto in inganno: tutto ciò non consola

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La grazia è un atto del Capo dello Stato, il Guardasigilli cura l’istruttoriaLa grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica previsto dall’articolo 87 della Costituzione italiana.

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La località in Uruguay come Saint Tropez, Miami o Montecarlo. Le feste nella villa o sullo yacht del compagno di Nicole Minetti, le top model come Naomi o Valeria Mazza. Il precedente di Diego - facebook.com facebook

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