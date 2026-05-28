Legnano (Milano), 28 maggio 2026 – Momenti di forte tensione nella tarda serata di ieri, mercoledì 27 maggio, a Legnano, dove una villetta della zona Oltresempione è stata presa di mira da alcuni malviventi intorno alle 22,30. Secondo le prime informazioni, i ladri si sono introdotti nell’abitazione mentre i proprietari erano ancora all’interno. Panico . I residenti si sarebbero così trovati faccia a faccia con gli intrusi e sarebbero stati minacciati durante l’incursione. Una situazione che ha trasformato quello che inizialmente poteva sembrare un semplice furto in un episodio ben più grave, con i contorni di una rapina. Paura nel quartiere . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, irruzione in villa alle 10 di sera nell'Oltresaronnese: i proprietari minacciati, “dateci soldi e gioielli o finisce male...”

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