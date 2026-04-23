A Bologna, un minore è stato arrestato dopo aver partecipato a una rapina con un coltello in via Clavature. La polizia è riuscita a individuarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il ragazzo, che si trovava in una comunità per minori, era fuggito subito dopo l'aggressione. L'intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo.

È stato eseguito il fermo di un minore ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato a una rapina aggravata avvenuta lo scorso 12 aprile in via Clavature. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Bologna, ha portato a nuovi sviluppi nell’indagine su un episodio che aveva già visto un arresto in flagranza e coinvolto tre persone, tra cui un poliziotto e un finanziere fuori servizio. Le indagini e il fermo del minore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è stato eseguito nei confronti di un minore individuato come uno dei presunti autori della rapina aggravata avvenuta in via Clavature. L’episodio, risalente al 12 aprile, aveva visto un gruppo di soggetti minacciare le vittime con un coltello, per poi darsi alla fuga.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, rapina con coltello in via Clavature: fermato un minore, era fuggito dopo l'aggressione

Notizie correlate

Rapina con coltello in via Clavature, fermato un minoreLa polizia di stato ha fermato il secondo presunto autore della rapina violenta avvenuta il 12 aprile in via Clavature, ai danni di tre persone, tra...

Leggi anche: Minacciato con un coltello, rapina in pasticceria. Fermato uno dei banditi

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Rapina ad agente e finanziere. In manette un diciottenne; Via Clavature, tentano rapina col monopattino e un coltello ma le vittime sono agenti; Bologna, tenta di rapinare un poliziotto fuori servizio in via Clavature: arrestato 17enne.

Bologna, rapina con coltello in via Clavature: fermato un minore, era fuggito dopo l'aggressioneFermo per un minore coinvolto in una rapina aggravata a Bologna: identificato grazie alle telecamere, era in una comunità per minori. virgilio.it

Violenta rapina in via Clavature: preso il secondo minorenneLa Polizia ha fermato l’altro autore del grave episodio avvenuto il 12 aprile, vittime tre persone. Determinante l’analisi delle immagini videoregistrate che hanno ripreso il fatto ... ilrestodelcarlino.it

In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio A1-Var Baccheraia #viabiliTOS #viabiliFI x.com

Ripristinata nella notte la completa percorribilità dell’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, dove è tornata disponibile la circolazione su due corsie per senso di marcia. Le attività si sono svolte in maniera continuativa, 2 - facebook.com facebook