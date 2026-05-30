Durante il Forum delle Autonomie a Napoli, Asmel ha affermato che i Comuni non rappresentano una periferia dello Stato. L'associazione, che riunisce quasi 5.000 enti locali, ha ribadito la richiesta di maggiore autonomia territoriale. La discussione si è concentrata sulla necessità di riconoscere un ruolo più autonomo agli enti locali.

A trent'anni dalla sua nascita, Asmel torna a rivendicare un ruolo centrale per i Comuni italiani e rilancia il confronto sul futuro delle autonomie locali. Lo ha fatto a Napoli, dove si è svolto il Forum delle Autonomie, appuntamento che ha riunito i rappresentanti della rete associativa che conta 4.886 enti locali aderenti. Nel corso dell'iniziativa, il segretario generale di Asmel, Francesco Pinto, ha ribadito la visione che ha accompagnato la crescita dell'associazione fin dalla sua fondazione. «Trent'anni fa la Rete Asmel è nata con l'idea che i Comuni non fossero una periferia amministrativa, ma il cuore... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Asmel sfida Anci: «I Comuni non sono una periferia dello Stato»

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