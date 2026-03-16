Il presidente della Repubblica ha incontrato il Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e ha affrontato il tema dei suicidi tra i detenuti, definendoli una sconfitta dello Stato. La discussione si è concentrata sulla situazione nelle carceri italiane e sui tentativi di prevenzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali iniziative o misure specifiche nel corso dell'incontro.

«Vi sono tanti problemi, il primo dei quali è la piaga dei suicidi che non si attenua: ciascuno di questi casi è una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. Mattarella ha sottolineato che «vi è un’esigenza che va sviluppata sempre di più quella della finalità di reinserimento e di recupero dei detenuti. Vale per tutti, particolarmente per i più giovani. È un obbligo costituzionale ma è anche una scelta di civiltà ed anche un investimento per la sicurezza della cittadinanza perchè l’opera di recupero conduce a una recidiva estremamente bassa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mattarella: «Suicidi in carcere sono una sconfitta dello Stato»

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