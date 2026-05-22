L’audizione Anci certifica che i Comuni sono virtuosi ma lo Stato li rende insostenibili | sembra un disegno

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 aprile scorso, alle Commissioni Bilancio, è stato depositato un documento che riporta l'audizione dell'Anci sul Documento di Finanza Pubblica 2026. L'Anci ha affermato che i Comuni si comportano in modo virtuoso, ma che le norme dello Stato rendono le loro finanze insostenibili. La discussione si concentra sulla relazione tra le politiche nazionali e la situazione finanziaria degli enti locali.

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di Rocco Ciarmoli C’è un documento depositato il 27 aprile scorso alle Commissioni Bilancio. Si chiama audizione Anci sul Documento di Finanza Pubblica 2026. È scritto in linguaggio tecnico ma racconta una storia precisa: lo Stato sta rendendo progressivamente insostenibile l’autonomia dei piccoli Comuni. Non per incuria. Per scelta. I numeri sono incontestabili. I Comuni hanno ridotto il loro peso sulla spesa pubblica dall’8,1% del 2010 al 7,5% del 2024. Il debito comunale è sceso all’1% del totale della PA. I tempi di pagamento sono passati da 42 giorni nel 2019 a 26 nel 2024. Gli investimenti locali sono cresciuti del 163% dal 2017 al 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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