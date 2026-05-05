La Fp Cgil sui mezzi di Ambiente | Oltre 500mila chilometri percorsi e poca manutenzione Lavoratori e servizi a rischio

La Fp Cgil ha segnalato problemi riguardanti i mezzi di un’azienda di gestione ambientale, evidenziando che una flotta di 150 veicoli, con un’età media tra gli otto e i dodici anni, ha percorso oltre 500.000 chilometri ciascuno. La maggior parte di questi veicoli opera in condizioni di uso intensivo, sette giorni su sette, con turni che coprono tutto l’arco della giornata. La mancanza di manutenzione adeguata potrebbe mettere a rischio i lavoratori e i servizi offerti.

Un flotta di 150 veicoli, la maggior parte dei quali con un’età media tra 8 e 12 anni e chilometraggi che superano i 500mila chilometri e un’attività a regime intensivo, sette giorni su sette, su turni che coprono l’intero arco della giornata con il loro utilizzo diventato ancor più.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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