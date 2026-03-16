La CISL FP segnala una riduzione degli organici nella Marina Militare nel territorio jonico, con un calo di circa il 50%. La situazione, secondo il sindacato, mette a rischio i servizi dell’Area Tecnica e il loro funzionamento. La crisi riguarda specificamente le strutture e le attività operative svolte nella zona. La notizia arriva da Tarantini Time Quotidiano.

Tarantini Time Quotidiano Una situazione definita ormai insostenibile e che rischia di compromettere il funzionamento delle attività dell’Area Tecnica della Marina Militare nel territorio jonico. È il quadro tracciato dalla CISL FP Taranto Brindisi nel corso dell’incontro che si è svolto oggi a Marina Sud con i responsabili di tutte le Entità presenti sul territorio. Nel corso del confronto il sindacato ha presentato un documento nel quale vengono evidenziate diverse criticità considerate non più rinviabili. L’obiettivo dell’incontro, secondo quanto spiegato dalla sigla sindacale, è stato quello di portare all’attenzione dei vertici locali... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Marina Militare, allarme della CISL FP: organici dimezzati e servizi a rischio nel territorio jonico

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